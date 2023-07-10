Konyaspor'a deneyimli forvet

Yeni sezonda Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Konyaspor güçlü bir kadro kurmak istiyor.



Konyaspor bu kapsamda transferde atağa kalkmış durumda.



FRANSIZ BASINI YAZDI



Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Yeşil-Beyazlılar Senegalli forvet M'Baye Niang'ın peşine düştü. Konyaspor'un kariyeri boyunca Milan, Rennes, Torino gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen 28 yaşındaki oyuncu için ilk teklifini yaptığı iddia edildi.



Geçen sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Auxerre'de geçiren golcü oyuncu takımının küme düşmesiyle serbest oyuncu durumuna geçti. La Liga'ya yeni yükselen Las Palmas'ın da Niang için teklifte bulunduğu ileri sürüldü.



32 MAÇTA FORMA GİYDİ



Auxerre formasıyla 32 resmi maça çıkan M'Baye Niang bu karşılaşmalarda takımına 7 gollük katkı sağladı.



