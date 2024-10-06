Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi Konyaspor, 2-1 kazandı.



Mücadelenin ilk devresi 0-0 sona erdi. Eyüpspor, 65. dakikada Ahmed Kutucu ile öne geçti. Performansıyla A Milli Takım'a da seçilen Ahmed Kutucu, bu sezon ligdeki 3. golünü attı. Konyaspor, Eyüpspor'un golüne 72. dakikada Yusuf Erdoğan ile cevap verdi. Konyaspor'un galibiyet golü 90+7'de Danijel Aleksic'ten geldi.



ALİ ÇAMDALI ATILDI



Konyaspor, karşılaşmanın 88. dakikasında Eyüpspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Erkan Özdamar, oyunu sürdürdü. Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, itirazları sonrası kırmızı kart gördü.



Konyaspor, Eyüpspor maçıyla birlikte bu sezon evinde ilk kez kazandı.



Bu sonucun ardından Konyaspor, 11 puana yükseldi. Eyüpspor, 12 puanda kaldı.



Konyaspor, ara sonrası Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eyüpspor, milli ara sonrası Göztepe'yi konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.



19. dakikada Bazoer'in pasında topla buluşan Kramer'in şutu kaleci Berke Özer'de kaldı.



32. dakikada Saiz'in pasında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun sert şutunu kaleci Slowik önledi.



37. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ortasında topa gelişine vuran Bruno'nun şutu kaleci Slowik'te kaldı.



45+5. dakikada Oğulcan Ülgün'ün pasında topla buluşan Keyta'nın sert şutunu kaleci Berke Özer kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





60. dakikada topla buluşan Saiz'in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Slowik'te kaldı.



65. dakikada konuk ekip öne geçti. Melih Kabasakal'ın pasında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



72. dakikada yeşil-beyazlılar beraberliği yakaladı. Bazoer'in ara pasında sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



82. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasına Vezo'nun ters kafa vuruşunu kaleci Berke Özer kornere çeldi.



90+7'de ev sahibi ekip öne geçti. Serbest vuruşu kullanan Guilherme'nin yaptığı ortada Aleksic, yarım voleyle topu ağlarla buluşturdu: 2-1



Karşılaşma yeşil-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Konya Büyükşehir



Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Bilal Gölen



TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 86 Jevtovic), Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Oğulcan Ülgün (Dk. 58 Yusuf Erdoğan), Keyta (Dk. 67 Umut Nayir), Melih İbrahimoğlu (Dk. 67 Prip), Pedrinho (Dk. 67 Aleksic), Kramer



İkas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois (Dk. 78 Vezo), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Ampem, Midtsjö (Dk. 78 Shelvey), Saiz (Dk.74 Emre Akbaba), Ahmed Kutucu (Dk. 90+3 Dorukhan Toköz), Bruno (Dk. 74 Tasios)



Gol: Dk. 65 Ahmed Kutucu (İkas Eyüpspor), Dk. 72 Yusuf Erdoğan, Dk. 90+7 Aleksic (TÜMOSAN Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 6 Melih İbrahimoğlu, Dk. 45+3 Boranijasevic, Dk.78 Bazoer, 90+7 Aleksic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 32 Saiz, Dk. 45+4 Midtsjö (İkas Eyüpspor)



