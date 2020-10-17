Konyaspor 83'te 1 puanı kurtardı

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Yeni Malatyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Karşılaşmada Yeni Malatyaspor'un golü 58. dakikada Zeki Yavru'dan geldi. Konyaspor'un golü 83. dakikada Artem Kravets'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor puanını 5'e çıkardı. Daha önce bir haftayı BAY geçen Konyaspor ise 6 puana yükseldi.



Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor aynı haftada sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



1. dakikada Fofana'nın ceza sahasının dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

20. dakikada Zeki Yavru'nun ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'in ellerinde kaldı.

29. dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen Hadziahmetovic'in ceza yayı önünden sert şutunda top üstten auta gitti.

36. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'da kaldı.

58. dakikada konuk ekip öne geçti. Cueva'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Zeki Yavru'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

80. dakikada Skubic'in ceza sahasının sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'nun ellerinde kaldı.

83. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ömer Ali Şahiner'in sol köşe gönderinden gönderdiği topu Skubic altıpas içindeki Kravets'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 1-1.

90. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ceza sahasına ortasına Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Abdulsamed Damlu kontrol etti.



Stat: Medaş Konya Büyükşehir



Hakemler: Turgut Doman, Deniz Caner Özaral, Ali Tuna



İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic (Dk. 62 Musa Çağıran), Jevtovic, Milosevic (Dk. 46 Eduok), Shengelia (Dk. 46 Cikalleshi), Kravets (Dk. 84 Oğuz Kağan Güçtekin)



Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru (Dk. 74 Zuqui), Wallace, Semih Kaya, Chebake, Ahmed Ildız (Dk. 84 Kubilay Kanatsızkuş), Erkan Kaş, Acquah (Dk. 74 Mustafa Eskihellaç), Fofana (Dk. 46 Cueva), Olcay Şahan (Dk. 46 Berk Yıldız), Tetteh



Goller: Dk. 58 Zeki Yavru (Yeni Malatyaspor), Dk. 83 Kravets (İttifak Holding Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 18 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 65 Alper Uludağ (Yedek kulübesi), Dk. 64 Ahmet Çalık, Dk. 86 Eduok (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 24 Tetteh, Dk. 73 Chebake (Yeni Malatyaspor)



