BURSASPOR ÜSTÜN

BURSA, KONYA'YA ŞANS TANIMIYOR

BURSASPOR EVİNDE GALİBİYETE HASRET

KONYASPOR ÇIKIŞA GEÇTİ

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Spor Toto Süper Ligi'nde 20'nci haftanın perdesi Bursa'da kapanıyor. İki renkdaş takımı karşı karşıya getirecek mücadelede Bursaspor, sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu randevu saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadelede ise hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını da Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 31 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Bursaspor'un üstünlüğü göze çarptı. 31 maçın 14'ünü Bursa temsilcisi kazanırken, 8 karşılaşmada ise gülen taraf Konya ekibi oldu. Geride kalan 9 mücadelede ise taraflar puanları paylaştı. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maç ise 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Bursaspor rakibine iç saha maçlarında da ezici bir üstünlük kurdu. Bursa temsilcisi, Atiker Konyaspor'u sahasında ağırladığı 15 maçta yalnızca bir kez kaybetti. Bursaspor 11 galibiyet alırken, 3 mücadele de eşitlikle sonuçlandı. Atiker Konyaspor'un tek galibiyeti ise 22 Mart 2014 tarihinde oynanan lig maçında gelirken; seyircisiz oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1'lik skor ile kazandı.Bursaspor, bu sezon iç sahada ise dilediği puanları toplayamadı. 10 maçta rakiplerini ağırlayan Bursa temsilcisi, bu mücadelelerde 14 puanı hanesine yazdırabildi. Evindeki ilk 5 maçlık dilimi yenilgisiz tamamlayan Bursaspor, sonraki 5 maçında ise 2 kez rakiplerine mağlup oldu. Toplamda evindeki maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Bursaspor, sahasında 3 maçtır da galip gelemiyor.Atiker Konyaspor ise teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ın gelişinin ardından çıkış gösterdi. Kocaman'ın başında çıktığı 7 maçta Konya temsilcisi, 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken sadece bir kez mağlup oldu. Dış sahada son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen Atiker Konyaspor, böylelikle 6 maçlık deplasman galibiyeti hasretine de son verdi. Konya ekibi geçen hafta da evinde Antalyaspor'u 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü.Her iki takımda maç öncesinde eksikler dikkat çekiyor. Bursaspor'da hafta içerisindeki antrenmanlara katılamayan ve Fransa'ya tedavisi için dönen Diafra Sakho, bu mücadelede forma giyemeyecek. Atiker Konyaspor'da ise Hurtado, Hadziahmetovic, Jonsson, Traore ve Selim Ay'ın sakatlıkları bulunurken, bu oyunculardan da konuk ekip yararlanamayacak.