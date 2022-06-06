Konyaspor, 3 mevki için yıldız arıyor!

Forvet transferinde daha önce Türkiye'de forma giymiş isimlere yönelen Konyaspor, listeye Avrupa'da forma giyen bir golcüyü de ekledi. İsmi gizli tutulan golcü oyuncu ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.



Yeşil-beyazlılar, yüksek bonservisi nedeniyle görüşmelerini askıya aldığı sağ kanat oyuncusu Robert Muric ile bağlantıyı tamamen kesmiş değil. Konyaspor transfer komitesinin, oyuncunun bonservisinde indirime gitmesi halinde temaslarına yeniden başlayacak. Yönetim Muric transferinin gerçekleşmemesi durumunda listedeki alternatif isimlere yönelecek.



Öte yandan Konyaspor yönetiminin Guilherme'ye alternatif olarak bir sol bek transferi için girimiler başladığı ileri sürüldü.



İRFAN CAN'DAN VAZGEÇİLDİ



Konyaspor'un kaleci İrfan Can Eğribayat transferi yüksek bonservis nedeniyle çıkmaza girdi. Önceki gün Göztepe Kulübü ile masaya oturan Konyaspor yönetiminin, istenilen yüksek bonservis ücreti nedeniyle masadan kalktığı ve bu transferden vazgeçtiği öğrenildi. (Konya Postası)





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