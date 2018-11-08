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Konyaspor 3 eksikle çalıştı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor 3 eksikle çalıştı
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08 Kasım 2018 17:02
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Paolo Hurtado, Jens Jonsson ve Musa Araz katılmadı.

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