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Konyaspor 3 eksikle çalıştı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kaynak: AA
Konyaspor 3 eksikle çalıştı
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19 Ekim 2018 15:50
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan yeşil-beyazlı futbolcular, ardından iki gruba ayrılarak savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Öte yandan, apandis ameliyatı olan ve tedavi süreci devam eden Ali Turan ile Paolo Hurtado ve Abdou Razack Traore antrenmana katılmadı.

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