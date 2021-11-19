Konyaspor, 2 oyuncusuyla sözleşme yeniledi

İttifak Holding Konyaspor, iç transferde Ibrahim Sehic ve Amar Rahmanovic'in sözleşmelerini 2023'e kadar uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaspor, 2 oyuncusuyla sözleşme yeniledi
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19 Kasım 2021 20:40
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, iç transfer çalışmaları kapsamında Ibrahim Sehic ve Amar Rahmanovic'in sözleşmelerini uzattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da top koşturan oyuncular Ibrahim Sehic ile Amar Rahmanovic'in, 2022-2023 sezonu sonuna kadar yeşil-beyazlı formayı terletmeye devam edecekleri duyuruldu.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Ibrahim Sehic, "Yeni kontrat imzaladığım için çok mutluyum. Bir sezon daha Konyaspor'da kalacağım. Bu büyük takım ve güzel taraftarlar için elimden geleni yapacağım. Hedefimize gelecek olursak, sezon sonunda en yukarılara tutunmak istiyoruz. Mümkün olursa Avrupa'ya gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Amar Rahmanovic ise Konyaspor'un bir parçası olmaktan büyük butluluk duyduğunu, taraftarları mutlu etmek için daha çok çalışacağını aktardı.

İmza törenine, kulüp genel sekreteri Gökhan Çelik ve başkan yardımcısı Osman Dağ da katıldı.

 


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