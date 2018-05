Konya'da Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası yapıldı

Konya'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Grekoromen güreş şampiyonası sona erdi.Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile Konya Selçuklu Spor Salonu'nda Perşembe günü başlayan Türkiye Yıldızlar Greko-Romen Güreş Şampiyonası'nda yaklaşık 50 ilden 290 sporcu mücadele etti. Kilolarında şampiyon olmak için mücadele eden yıldızların performansı izleyenlere de keyifli anlar yaşattı.Bugün yapılan maçlarla sona eren Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda son gün mindere çıkan ve dereceye giren sporcuların listesi:48 kg.1.Seyfullah Kılıç2.Sezgin Ceki3.Batuhan Bardak3.Ersin Bulut55 kg.1.Mert İlbas2.Fatih Sarıkaya3.S. Can Beytekin3.Furkan Zırın65 kg.1.Furkan Taş2.T. Can Ortucu3.O. Can Doğan3.Umut Asar92 kg.1.Osman Ayaydın2.Malik Aktürk3.Burak Cavusculu3.Mert Güney110 kg.1.M. Hamza Bakır2.Ali Efe3.C. Batuhan Altunay3.Yunushan YucelKULÜPLER ARASI TAKIM KLASMANI1. SAMSUN İLKADIM BL. SK. (110)2. SAKARYA HENDEK SK. (103)3. İSTANBUL BB SK. (102)