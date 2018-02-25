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Konya'da Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası yapıldı

Türkiye Yıldızlar Greko-Romen Güreş Şampiyonası'nda yaklaşık 50 ilden 290 sporcu mücadele etti. Kilolarında şampiyon olmak için mücadele eden yıldızların performansı izleyenlere de keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: DHA
Konya'da Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası yapıldı
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25 Şubat 2018 14:37
Konya'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Grekoromen güreş şampiyonası sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile Konya Selçuklu Spor Salonu'nda Perşembe günü başlayan Türkiye Yıldızlar Greko-Romen Güreş Şampiyonası'nda yaklaşık 50 ilden 290 sporcu mücadele etti. Kilolarında şampiyon olmak için mücadele eden yıldızların performansı izleyenlere de keyifli anlar yaşattı.
Bugün yapılan maçlarla sona eren Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda son gün mindere çıkan ve dereceye giren sporcuların listesi:

48 kg.
1.Seyfullah Kılıç
2.Sezgin Ceki
3.Batuhan Bardak
3.Ersin Bulut

55 kg.
1.Mert İlbas
2.Fatih Sarıkaya
3.S. Can Beytekin
3.Furkan Zırın

65 kg.
1.Furkan Taş
2.T. Can Ortucu
3.O. Can Doğan
3.Umut Asar

92 kg.
1.Osman Ayaydın
2.Malik Aktürk
3.Burak Cavusculu
3.Mert Güney

110 kg.
1.M. Hamza Bakır
2.Ali Efe
3.C. Batuhan Altunay
3.Yunushan Yucel

KULÜPLER ARASI TAKIM KLASMANI
1. SAMSUN İLKADIM BL. SK. (110)
2. SAKARYA HENDEK SK. (103)
3. İSTANBUL BB SK. (102)

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