Konya'da penaltı tepkisi: 'Maskeyi göze takmayın'

Trabzonspor'un Süper Lig'in 33. haftasında evinde Konyaspor ile oynadığı mücadelede kazandığı penaltı kararı sonrasında KOnyaspor cephesinden flaş bir paylaşım geldi.52. dakikada Campi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Sörloth, Anicic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını işaret etti. Pozisyon VAR odasında da incelendi ve karar değişmedi, topun başına gelen Sörloth ağları sarstı.Konyaspor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "." ifadeleri aldı.