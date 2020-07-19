Konya'da penaltı tepkisi: "Maskeyi göze takmayın"

Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un kazandığı penaltı sonrasında tepki gösterdi.

Konya'da penaltı tepkisi: 'Maskeyi göze takmayın'
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19 Temmuz 2020 22:42
Trabzonspor'un Süper Lig'in 33. haftasında evinde Konyaspor ile oynadığı mücadelede kazandığı penaltı kararı sonrasında KOnyaspor cephesinden flaş bir paylaşım geldi.

52. dakikada Campi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Sörloth, Anicic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını işaret etti. Pozisyon VAR odasında da incelendi ve karar değişmedi, topun başına gelen Sörloth ağları sarstı.

Konyaspor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Maskeyi gözünüzü değil ağzınızı kapatacak şekilde takın." ifadeleri aldı.





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