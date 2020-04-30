Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya'daki bir baraj gölüne yasa dışı olarak bırakılan Japon balıklarının yakalanması için çalışma başlattı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik rutin ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusundaki denetimlerini yeni tip koronavirüs salgınına rağmen aralıksız sürdürüyor.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Bakanlığa, video görüntüsüyle birlikte Konya il merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Altınapa Barajı'na 27 Nisan'da yasa dışı balık bırakıldığı ihbarı gelmiş ve bakanlık ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda balıkları bıraktığı tespit edilen yabancı uyruklu kişiye, Su Ürünleri Kanunu uyarınca 10 bin lira idari para cezası uygulamıştı.
Konya İl Müdürlüğü ekipleri, video görüntüsünde yaptıkları incelemede baraja bırakılan balıkların Japon balığı (Carassius auratus) olduğunu belirledi. Ekipler, yapılan yasa dışı balıklandırmanın ekosisteme olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla Japon balıklarının yakalanması için çalışmalara başladı. Balıklar, göl ekosisteminden uzaklaştırılacak.
Bakanlık yetkilileri, gelen ihbar için teşekkür ederken, su kaynaklarının korunması için izinsiz ve yasa dışı balıklandırma yapılmaması uyarısında bulundu.
Bakanlığa, video görüntüsüyle birlikte Konya il merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Altınapa Barajı'na 27 Nisan'da yasa dışı balık bırakıldığı ihbarı gelmiş ve bakanlık ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda balıkları bıraktığı tespit edilen yabancı uyruklu kişiye, Su Ürünleri Kanunu uyarınca 10 bin lira idari para cezası uygulamıştı.
Konya İl Müdürlüğü ekipleri, video görüntüsünde yaptıkları incelemede baraja bırakılan balıkların Japon balığı (Carassius auratus) olduğunu belirledi. Ekipler, yapılan yasa dışı balıklandırmanın ekosisteme olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla Japon balıklarının yakalanması için çalışmalara başladı. Balıklar, göl ekosisteminden uzaklaştırılacak.
Bakanlık yetkilileri, gelen ihbar için teşekkür ederken, su kaynaklarının korunması için izinsiz ve yasa dışı balıklandırma yapılmaması uyarısında bulundu.