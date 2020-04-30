Tarım ve Orman Bakanlığı

Konya

baraj gölü

Japon balıkları

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik rutin ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusundaki denetimlerini yeni tip koronavirüs salgınına rağmen aralıksız sürdürüyor.



Bakanlığa, video görüntüsüyle birlikte Konya il merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Altınapa Barajı'na 27 Nisan'da yasa dışı balık bırakıldığı ihbarı gelmiş ve bakanlık ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda balıkları bıraktığı tespit edilen yabancı uyruklu kişiye, Su Ürünleri Kanunu uyarınca 10 bin lira idari para cezası uygulamıştı.



Konya İl Müdürlüğü ekipleri, video görüntüsünde yaptıkları incelemede baraja bırakılan balıkların Japon balığı (Carassius auratus) olduğunu belirledi. Ekipler, yapılan yasa dışı balıklandırmanın ekosisteme olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla Japon balıklarının yakalanması için çalışmalara başladı. Balıklar, göl ekosisteminden uzaklaştırılacak.



Bakanlık yetkilileri, gelen ihbar için teşekkür ederken, su kaynaklarının korunması için izinsiz ve yasa dışı balıklandırma yapılmaması uyarısında bulundu.



Yerli türlerle rekabete giriyor Türkiye ekosisteminde doğal olarak bulunmayan Japon balıkları, akvaryumlarda süs balığı olarak kullanılıyor. Bu balıklar, istilacı olarak bilinen "Carassius auratus" balıklarının seleksiyonla süs balığı olarak geliştirilmesiyle elde ediliyor. Bu balıkların doğaya bırakılması ekosistem için tehlike yaratıyor. Bu balıklar, bulundukları ortamda besin ve habitat için yerli türlerle rekabet ederek bir süre sonra hakim tür haline gelip ekosistemin bozulmasına neden oluyor.





'daki birne yasa dışı olarak bırakılannın yakalanması için çalışma başlattı.