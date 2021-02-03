Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Son haftalarda galibiyet arayan iki takımın karşılaşması 0-0 sona erdi.



Konyaspor karşılaşmada daha etkili olan taraf olurken, kaleye çektikleri 16 şutta golü bulamadılar. Gençlerbirliği ise 6 kez rakip kaleyi yokladı ancak golsüz eşitliği bozamadı.



Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 5 maça çıkan Konyaspor, 24 puanda kaldı. Üst üste 5 yenilginin ardından galibiyet alan Gençlerbirliği ise 20 puana yükseldi.



Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakken, bir hafta bay geçecek Gençlerbirliği de 25. haftada Beşiktaş'ı konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada Furman'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



18. dakikada Kravets'in ceza sahası çizgisine yakın noktadan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Nordfeldt'te kaldı.



19. dakikada Sekidika'nın sağ kanattan ortasında top, savunmanın son anda dokunuşuyla kornere gitti. Kullanılan kornerin ardından topla buluşan Milosevic'in ceza sahasına yakın noktadan sert vuruşunda, kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.



26. dakikada Skubic'in sağ kanattan pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Kravets'in dönerek sert vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.



45+1. dakikada Polomat'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlak, kaleci Eray Birniçan'da kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





59. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasına gönderdiği topta Cikalleshi, kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kaldı. Cikalleshi'nin vuruşunda, Nordfeldt topu kornere çeldi.



64. dakikada Furman'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sefa Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Eray Birniçan son anda topu kornere attı.



68. dakikada Hadziahmetovic'in ceza yayına yakın noktadan sert şutunda, top yandan auta gitti.



69. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında Kravets'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Nordfeldt'te kaldı.



90+5. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında Ahmet Çalık'ın indirdiği topa Kravets'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Özgür Yankaya, Bahtiyar Birinci, Kamil Çetin



İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic (Dk. 46 Bytyqi), Sekidika (Dk. 76 Shengelia), Cikalleshi (Dk. 67 Rahmanovic), Milosevic (Dk. 46 Musa Çağıran, Dk. 76 Oğuz Kağan Güçtekin), Kravets



Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Murat Yıldırım (Dk. 68 Rahmetullah Berişbek), Piris da Motta, Candeias (Dk. 90+4 Ayite), Furman, Sefa Yılmaz, Stancu (Dk. 60 Sio)



Sarı kartlar: Dk. 4 Piris da Motta, Dk. 9 Furman, Dk. 90+6 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği), Dk. 75 Hadziahmetovic, Dk. 82 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)



