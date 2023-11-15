Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı'nda hedef şampiyonluklar

Konyaaltı Belediyespor Kulübü Başkanı Şevket Korkut, geçen sezon EHF Avrupa Kupası'nı kazanan kadın hentbol takımının bu sezon da yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluğu hedeflediğini söyledi.



Korkut, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen ve ana sponsorların katıldığı tanıtım toplantısında, kadın hentbol takımının 3 yıl önce kurulmasına rağmen geçen sürede büyük başarılara imza attığını belirtti.



Bir belediye kulübü olmalarına rağmen fedakarca mücadeleye devam ettiklerini kaydeden Korkut, "Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, hentbol tarihindeki ilk ve tek Avrupa kupasını Türkiye'ye getirme gururunu yaşatan bir takım oldu." diye konuştu.



Hedeflerine ulaşmada sponsorların katkısının büyük olduğunu ifade eden Korkut, şunları söyledi:



"Biz bir belediye kulübüyüz. Kazandığı paranın bir miktarını şehrindeki kadınlara, spora harcayabilen, bu vizyona sahip insanların katkısı çok büyük. Bu anlamda son 2 yıldır bizlere destek veren dostlarımız var. Bizim sürekli büyüyen hedeflerimize inanarak bize destek veren sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yılki hedeflerimiz gayet açık. Ligin yanı sıra Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda mücadele ediyoruz. Amacımız üç yıl önce kurulmuş bir takım olarak 3 yıl sonra da yarıştığımız tüm kulvarlarda şampiyon olmak. Buna gerçekten inanıyorum ve yarıştığımız tüm kulvarların tamamında da şampiyon olacağız."



Sponsorlardan Ayos Holding'in yönetim kurulu üyesi ve Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ise kadın hentbol takımına her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.



Takım kaptanı Monika Janeska Kıldan, bu sezon da yarıştıkları kulvarlarda şampiyon olmak istediklerini ifade etti.



Toplantıya Expert Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güneş ve Özel OFM Hastanesi İşletme Müdürü Ahmet Mençi de katıldı.





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