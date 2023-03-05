Konyaaltı, EHF Avrupa Kupası'nda yarı finalde

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 36-33 mağlup eden Konyaaltı Belediyespor adını yarı finale yazdırdı.
İlk maçta İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 39-28'lik skorla geçen Konyaaltı Belediyespor, Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 20-18 önde tamamladı. Karşılaşmadan 36-33 galip ayrılan Konyaaltı Beldiyespor, yarı finalde Slovakya'dan MKS IUVENTA Michalovce'nin rakibi oldu.
Eşleşmede ilk maç 18 Mart Cumartesi günü Türkiye'de, rövanşı ise 25 Mart Cumartesi günü Slovakya'da oynanacak.
Depremler nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular sahaya "Yaralarımızı birlikte saracağız", Konyaaltı Belediyespor da "Güzel günler göreceğiz çocuklar" yazılı pankartla çıktı.
Depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
İlk maçta İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 39-28'lik skorla geçen Konyaaltı Belediyespor, Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 20-18 önde tamamladı. Karşılaşmadan 36-33 galip ayrılan Konyaaltı Beldiyespor, yarı finalde Slovakya'dan MKS IUVENTA Michalovce'nin rakibi oldu.
Eşleşmede ilk maç 18 Mart Cumartesi günü Türkiye'de, rövanşı ise 25 Mart Cumartesi günü Slovakya'da oynanacak.
Depremler nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular sahaya "Yaralarımızı birlikte saracağız", Konyaaltı Belediyespor da "Güzel günler göreceğiz çocuklar" yazılı pankartla çıktı.
Depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
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