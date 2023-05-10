Konyaaltı Belediyespor, kupada yarı finale yükseldi

Bolu'da başlayan HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Final organizasyonunun ilk çeyrek final karşılaşmasında Konyaaltı Belediyespor, rakibi Üsküdar Belediyespor'u 44-33 mağlup ederek yarı finalist oldu.



Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 21-18 önde kapatan Konyaaltı Belediyesi, karşılaşmadan 11 sayı farkla galip ayrıldı.



Yarı finale çıkacak diğer takımlar, gün içerisinde oynanacak Kastamonu Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavakspor-Görele Belediyespor müsabakaları sonunda belli olacak.



Yarı final maçları 12 Mayıs Cuma günü, kupayı alan takımın belirleneceği final karşılaşması ise 13 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.



Kılıç: "Hentbolu canlandıracağımıza inanıyoruz"



Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Bolu'da güzel bir atmosferin olduğunu belirterek, "Saha, zemin, salon şartları tamamen uluslararası standartlarda hazırlandı. Amacımız Bolu'da hentbolu yaygınlaştırmak. Farklı organizasyonlarla, farklı yapılanmayla hentbolu canlandıracağımıza inanıyoruz." dedi.



Kılıç, hentbol anlamında keyifli bir sezon geçirdiklerini dile getirerek, "47 yıl sonra bir Avrupa Kupası geldi. Konyaaltı Belediyespor burada da mücadele ediyor. Öncelikle onları yürekten kutluyorum. Bence bütün takımlarımız için bir ışık oldu. Finalleri kazanabilmek önemlidir. Sporcular artık farklı bir öz güvenle maçlara çıkacak. Avrupa'daki hedefler, özellikle kadın takımlarımız için farklılaşacak, gelişecek, olgunlaşacak." şeklinde konuştu.



Milli takımlarda başarının uzun vadeye yayıldığına işaret eden Kılıç, "Bir kaç golle Avrupa Şampiyonası finallerini erkeklerde kaçırdık. Şimdi kadınlarda Avrupa Şampiyonası finalleri için gurup maçları, erkeklerde ise Dünya Şampiyonası için maçlarımız olacak. Bolu ilimiz çok güzel bir salon yaptı. Bir milli maçı da burada oynamak istiyoruz. Planlamayı yapacağız." ifadelerini kullandı.





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