Konyaaltı Belediyespor, EHF'de final maçına çıkıyor

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası finaline yükselen Konyaaltı Belediyespor, ilk maçta Club Balonman Atletico Guardes deplasmanına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaaltı Belediyespor, EHF'de final maçına çıkıyor
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29 Nisan 2023 18:23
Konyaaltı Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası finalinde İspanya'nın Club Balonman Atletico Guardes takımıyla pazar günü deplasmanda karşılaşacak.

Antalya ekibi, EHF Kadınlar Kupası finalinde Club Balonman Atletico Guardes takımıyla yarın TSİ 21.00'de Pontevedra kentinde A Sangrina salonunda oynayacağı ilk maçtan avantajlı skorla dönmeyi planlıyor.

Mücadeleyi, hakemler Ukraynalı Marina Duplii, Olena Pobedrina yönetecek.

EHF Kadınlar Kupası final ikinci maçı ise 7 Mayıs Pazar günü Antalya'da oynayacak.

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