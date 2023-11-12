Konyaaltı Belediyespor, Avrupa'da kazandı!

Konyaaltı Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında İspanya'nın KH-7 BM. Granollers takımını 29- 27 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaaltı Belediyespor, Avrupa'da kazandı!
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12 Kasım 2023 17:23
Konyaaltı Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında İspanya'nın KH-7 BM. Granollers takımını 29- 27 mağlup etti.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da ev sahibi ekip 16-15 önde geçti.

Rövanş maçı ise 18 Kasım Cumartesi günü İspanya'nın Granollers kentinde 14.30'da oynanacak.

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