Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında Demir Grup Sivasspor ile Atiker Konyaspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konyaspor'un 10 kişi tamamladığı maçta eşitlik bozulmadı ve maç 0-0 sona erdi.
Atiker Konyaspor'da Ömer Şahiner, 66. dakikada aynı dakika içinde iki sarı kart görerek kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Sivasspor ve Konyaspor, son 4 maçta 3. beraberliklerini aldılar.
Süper Lig'de 12. haftada Konyaspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Sivasspor ise Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.
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Atiker Konyaspor'da Ömer Şahiner, 66. dakikada aynı dakika içinde iki sarı kart görerek kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Sivasspor ve Konyaspor, son 4 maçta 3. beraberliklerini aldılar.
Süper Lig'de 12. haftada Konyaspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Sivasspor ise Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın