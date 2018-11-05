  •  
    Negredo'dan Beşiktaş itirafı! 'Ayrıldım çünkü...'
  •  
    Fransızlar Valbuena'yı Mbappe'in yanına aldı
  •  
    İşte Terim'in soyunma odasındaki o konuşması
  •  
    'Skrtel, Şaş'ı döve döve Adana'ya götürür ve..
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"

Konya ve Sivas, beraberliğe abone oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile Konyaspor 0-0 berabere kaldı. İki takım, böylece son 4 maçta 3. beraberliklerini aldılar.

Kaynak: Sporx.com
Konya ve Sivas, beraberliğe abone oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2018 22:07
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında Demir Grup Sivasspor ile Atiker Konyaspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konyaspor'un 10 kişi tamamladığı maçta eşitlik bozulmadı ve maç 0-0 sona erdi. 

Atiker Konyaspor'da  Ömer Şahiner, 66. dakikada aynı dakika içinde iki sarı kart görerek kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Sivasspor ve Konyaspor, son 4 maçta 3. beraberliklerini aldılar.

Süper Lig'de 12. haftada Konyaspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Sivasspor ise Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için