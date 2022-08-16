Konya'da yüzmede 16 madalya birden

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yüzmede milli sporcular günü 16 madalyayla tamamladı.



Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yarışlarda Türk sporcular 6 altın, 7 gümüş, 3 bronz madalya elde etti.



Kadınlar 100 metre kurbağalamada Viktoria Zeynep Güneş altın, Hazal Özkan ise gümüş madalya aldı.



Kadınlar 400 metre bireysel karışıkta Deniz Ertan altın, Viktoria Zeynep Güneş gümüş, 200 metre serbestte Merve Tuncel 2.02.09'luk derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın, Beril Böcekler de gümüş madalya kazandı.



Kadınlar 50 metre sırtüstünde Ekaterina Avramova altın, Sezin Eligül de gümüş madalyayı boynuna taktı.



Erkekler 800 metre serbest stilde Mert Kılavuz altın, Yiğit Aslan gümüş, 50 metre sırtüstünde Mert Ali Satır gümüş, Doruk Tekin ise bronz madalya elde etti.



Erkekler 100 metre kurbağalama finalinde Berkay Ömer Öğretir gümüş, Hüseyin Emre Sakçı bronz, 200 metre kelebekte Kaan Özcan da bronz madalya aldı.



İlknur Nihan Çakıcı, Sezin Eligül, Viktoria Zeynep Güneş ve Merve Tuncel'den oluşan milli takım da 4x100 metre serbest stilde altın madalyaya uzandı.





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