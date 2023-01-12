Konya'da tekvando heyecanı başlıyor

2023 Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası, cuma günü Konya'da başlayacak.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak'ta tamamlanacak organizasyon, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde erkekler ve kadınlarda 8'er sıklette gerçekleştirilecek.



Şampiyonanın ilk gününde erkekler 58, kadınlar 53 ve 62 kilolarda müsabakalar yapılacak.



Öte yandan, aynı yerde 18 Ocak'ta Türkiye Para Tekvando Şampiyonası da düzenlenecek.





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