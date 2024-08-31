Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.



Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki mücadelede iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.



Konyaspor, bu sonucun ardından 4 maçta 4 puana ulaştı. Bir maçı ertelenen ve ilk haftayı BAY geçen Kayserispor, iki maç sonunda ligde ilk puanını aldı.



Konyaspor, milli ara sonrası Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada ceza sahası içerisine giren Mane'nin pasında topla buluşan Nazon'un şutu kaleci Slowik'te kaldı.



28. dakikada sağ kanattan Boranijasevic'in ortasında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



31. dakikada korner vuruşundan topu alan Cardoso'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Arif Kocaman'ın sert şutu az farkla üstten auta gitti.



42. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Pedrinho'nun şutunu kaleci Bilal Bayazit kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





49. dakikada Yusuf Erdoğan'nın sağ kanattan ortasında topla buluşan Boranijasevic'in şutu az farkla dışarıya çıktı.



70. dakikada sağ kanattan topu alan Boa Morte'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun şutunu kaleci Slowik çıkardı.



89. dakiakada Guilherme'nin kullandığı kornerde topa yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.



Karşılaşma 0-0 sona erdi.



Stat: Konya Büyükşehir



Hakemler: Emre Kargın, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı



Sarı Kartlar: Dk. 65 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 86 Boateng (TÜMOSAN Konyaspor)



TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün ( Dk. 65 Melih İbrahimoğlu), Jevtovic (Dk. 85 Tunahan Taşçı), Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Prip), Pedrinho (Dk. 77 N'dao), Aleksic (Dk. 65 Boateng), Umut Nayir



Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Janvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Kartal Yılmaz (Dk. 80 Ali Karimi), Boa Morte, Cardoso, Mane (Dk. 85 Ramazan Civelek), Nazon (Dk. 68 Mehmet Eray Özbek)





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