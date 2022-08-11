Konya'da atletizmde 1 altın ve 1 gümüş madalya

İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm yarışlarında sporcularımız 2 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konya'da atletizmde 1 altın ve 1 gümüş madalya
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10 Ağustos 2022 22:56
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm yarışlarının üçüncü gününde Türk sporcular, 1 altın ve 1 gümüş olmak üzere 2 madalya aldı.

Konya Atletizm Pisti'ndeki kadınlar cirit atma finalinde Esra Türkmen 57.46 metrelik atışıyla altın, Eda Tuğsuz ise 56.59 metrelik atışıyla gümüş madalya kazandı.

Milli sporcular, Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.

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