Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.



Karşılaşmada İstanbulspor 6. dakikada İbrahim Yılmaz ile öne geçti. Konyaspor, bu gole 86. dakikada Sokol Cikalleshi ile karşılık verdi.



İstanbulspor'da Emir Kaan Gültekin, uzatma dakikalarında kullandığı penaltıda kaleci Bernardoni'yi geçemedi.



Öte yandan mücadelede 3 kırmızı kart çıktı. İstanbulspor'da Ali Yaşar, 73. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Ardından iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerilim sonrası Konyaspor'da Adil Demirbağ, İstanbulspor'da Okan Erdoğan 80. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından iki takım da sezona birer puanla başladı.



Konyaspor, bir sonraki hafta Antalyaspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, gelecek hafta Kayserispor'u sahasında ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada konuk ekip öne geçti. Kenio'nun sol kanattan yerden ortasında İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1



45+2. dakikada Soner Dikmen'in uzaktan sert şutunda top, az farkla üstten auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada Muric'in sağ kanattan yerden ortasında Cikalleshi'nin dokunamadığı topu kaleci Jensen uzaklaştırdı.



67. dakikada Moreno'nun sol çaprazdan sert şutunda top, yan ağlarda kaldı.



86. dakikada ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Cikalleshi'nin şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1



90+1. dakikada ceza sahası içine gönderilen ortada Ahmet Oğuz'un topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Burak Pakkan, İstanbulspor lehine penaltıya hükmetti. Emir Kaan Gültekin'in kullandığı penaltı atışında kaleci Bernardoni gole izin vermedi.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye



Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Hakan Yemişken



TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Kahraman Demirtaş, Guilherme, Paz (Dk. 82 Uğurcan Yazğılı), Robert Muric (Dk. 56 Michalak), Soner Dikmen, Yunus Mallı (Dk. 56 Cicaldau), Moreno, Cikalleshi



İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Ethemi (Dk. 83 Vorobjovas), Ndao (Dk. 90 Kubilay Köylü), Kenio (Dk. 90 Emir Kaan Gültekin), İbrahim Yılmaz (Dk. 74 Vefa Temel)



Goller: Dk. 6 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 86 Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 42 Ahmet Oğuz, Dk. 57 Cikalleshi, Dk. 80 Kahraman Demirtaş (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 61 Mehmet Yeşil, Dk. 74 İbrahim Yılmaz, Dk. 80 Loshaj (İstanbulspor)



Kırmızı kartlar: Dk. 73 Ali Yaşar, Dk. 80 Okan Erdoğan (İstanbulspor), Dk. 80 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)



