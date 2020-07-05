Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Konyaspor evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmazken, uzatmada penaltı golüyle Konyaspor maçı 1-0 kazandı.



Konyaspor'a galibiyeti getiren gol, 90+5. dakikada penaltıdan Miya ile geldi. Konyaspor daha etkili bir oyun ortaya koyarken, 12 kez rakip kaleyi yokladı ancak sadece 4 isabet buldu. Rizespor ise 4 denemesinde 1 kez çerçeveyi tutturdu ve o pozisyonda da Ertuğrul'u geçemedi.



Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Konyaspor, 30 puana yükselirken, 3 maçtır kazanamayan Rizespor 29 puanda kaldı.



Süper Lig'in 31. haftasında Rizespor evinde Kayserispor'u konuk edecekken, Konyaspor ise deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



21. dakikada Bajic'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye şutunda savunma topa müdahale etti.



31. dakikada Alper Uludağ'ın ceza sahasına girmeden şutunda top kaleci Tarık Çetin'de kaldı.



45. dakikada Jevtovic'in ceza sahasının sağ çaprazından kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





49. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'ın ellerinde kaldı.



53. dakikada sarı-kırmızılı savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla bir anda ceza yayı üzerinde buluşan Ndiaye'nin şutunu kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.



70. dakikada Trabzonspor skoru 2-0 yaptı. Sosa'nın sağdan yaptığı ortada arkada direkte topa yükselen Novak kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 0-2



73. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içinden şutunda Marcao'ya çarpıp kaleye yönelen topu kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.



90+1. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Hüseyin Türkmen'in ceza sahası içinde Taylan Antalyalı'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 90+3. dakikada topun başına geçen Seri, topu filelere gönderdi: 1-2



90+5. dakikada Trabzonspor skoru 3-1 yaptı. Orta alanda topla buluşan Sörloth hızla soldan ceza sahasına girdi ve sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 1-3



Stat: Türk Telekom



Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun



Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano (Dk. 46 Linnes), Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 77 Şener Özbayraklı), Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 77 Emin Bayram), Feghouli, Ömer Bayram (Dk. 46 Sekidika), Emre Akbaba (Dk. 83 Yunus Akgün)



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 71 Serkan Asan), Hüseyin Türkmen, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak (Dk. 77 Doğan Erdoğan), Sosa (Dk. 86 Nwakaeme), Ndiaye (Dk. 71 Guilherme), Abdülkadir Ömür, Ekuban (Dk. 86 Bilal Başakçıoğlu), Sörloth



Goller: Dk. 41 Sosa (Penaltıdan), Dk. 70 Novak, 90+5 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 90+3 Seri (Penaltıdan) (Galatasaray)



Kırmızı kart: Dk. 32 Feghouli (Galatasaray)



Sarı kartlar: Dk. 18 Saracchi, Dk. 40 Donk (Galatasaray), Dk. 30 Da Costa, Dk. 63 Sörloth, Dk. 90+2 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)



