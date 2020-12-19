Konuşanlar Youtube izle neden silindi, Konuşanlar youtube bulamıyorum, neden?

Hasan Can Kaya videoları Youtube üzerinden neden kaldırıldı bir çok soruyla karşı karşıya kalınıyor. .Youtube Konuşanlar programı youtube üzerinden kaldırıldıktan sonra vatandaşlar izlemek istediği bölümleri youtube üzerinden bulamadı. Bunun üzerine Hasan Can Kaya Konuşanlar Youtube bölümleri neden kaldırıldı? Konuşanlar Youtube neden kalktı, Konuşanlar Youtube neden silindi? detaylarını aradı.Konuşanlar Hasan Can Kaya programın silinmesinin nedeninin Acun Ilıcalı'nın Exxen platformuyla anlaşılması ile ilgili olduğu iddia ediliyor.Konuşanlar Hasan Can Kaya bölümleri Youtube üzerinden kaldırılmasının nedenleri sorulmaya devam ediyor. Konuşanlar silindi mi? Konuşanlar Youtube neden silindi? sorusunun cevabı merak ediliyor. İddialara göre Exxen ile anlaşan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programının bölümlerinin bu nedenle kaldırıldığı, yapılan özel anlaşma içeriğindeki maddeler nedeniyle bu şekilde Konuşanlar Youtube full bölümleri silindiği düşünülüyor. Hasan Can Kaya veya Acun Ilıcalı'dan resmi açıklama geldikten sonra haberi sitemizde okuyabilirsiniz.Hasan Can Kaya, son dönemde sosyal medyada en çok takip edilen mizahçı oldu. Hasan Can Kaya bir süre önce Acun Ilıcalı ile anlaştığını ve Konuşanlar'ın yeni bölümlerinin Ilıcalı'nın EXXEN adlı dijital platformunda yayımlanacağını duyurmuştu.Yeni yayın platformu Exxen yılbaşından sonra yani 1 Ocak 2021 tarihinde açılıyor. Exxen kaç para olacak detayları henüz resmi değil ancak Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamada reklamlı ve reklamsız seçenekleri ile her bütçe için düşünülmüş Exxen abonelik fiyatları ortaya çıkacak.Netflix benzeri yayın platformu olan Exxen üyelik ücreti ne kadar olacağı henüz netlik kazanmadı. Ne kadar olacak Exxen abonelik ile birlikte Exxen abonelik ücreti konusunda resmi açıklama geldiğinde sayfalarımızda bulabilirsiniz.Bir döneme damgasını vuran 'Sihirli Annem' dizisinin 'Exxen' için yeni bölümlerinin çekildiğini açıklayan başarılı yapımcı, "Geçen Melisa'yla kahvaltıdayız, 'Sihirli Annem' seyrediyor. Eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım, eski bölümleri nefes almadan seyrediyor. 'Madem bu kadar seviliyor, yenisini yapayım' dedim. Hemen yapımcımızı aradım, o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler" şeklinde konuşmuştu.Yazar ve oyuncu kimliği ile tanınan mizahçı Feyyaz Yiğit'in Exxen için yeni bir proje yapacağı Acun Ilıcalı tarafından resmen açıklandı.Acun Ilıcalı, Exxen üzerinde yayına başlayacak yarışma programı Fight Club'ı duyurdu. 11 yarışmacı dövüşçünün aralarında boks yaparak yarışacağı programın Exxen üzerinde yayınlanacağı duyuruldu.1 Ocak'tan sonra yayın hayatına başlayacak olan Fight Club yarışmasının Çağan Atakan Arslan ve Bilgehan Demir tarafından sunulacağı açıklandı.Dizi konusunda iddialı olan Exxen platformu içinde Hükümsüz, Sihirli Annem, Zehirli Çicekler, Şeref Bey, Vahşi Şeyler, Dadı, Eziklerin Savaşı, Yaş 17 isimli diziler Exxen üzerinde yayında olacak.Yılların ünlü talg showcusu Beyazıt Öztürk ile komedyen İbrahim Büyükak Pişti isimli programları ile Exxen üzerinde yayın yapacaklar. Program Exxen platformu üzerinde yayınlanacak ve 1 Ocak 2021'den sonra yayınlanacak.Gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı'nın yeni yayın platformu olacak olan Exxen ne zaman yayın hayatına başlayacak? Exxen fiyatları ne olacak? Exxen açılacağı tarih ne olacak? gibi sorular sıklıkla soruluyor. Şu ana kadar Exxen içinde yer alacak yapımların bir kısmı da belli oldu, ünlü programcılardan belgesel film ve dizilerin yer alacağı Exxen kaç para merak ediliyor.