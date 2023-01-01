Konteynerden yapılan salonda şampiyonlar yetişiyor

Kilis'te bir okulun bahçesindeki konteynerden yapılan salonda dart eğitimi alan gençler, kısıtlı imkanlarla elde ettikleri dereceleri şampiyonluklarla taçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurs veren Özdaş Akkan (49), yaklaşık 3,5 yıl önce Hacı Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu İlkokulunun bahçesine okul müdürünün desteğiyle kurulan konteyner salonda öğrencilere eğitim vermeye başladı.



Kısıtlı imkanlarla çalıştırdığı 20 sporcusu Türkiye şampiyonalarında 6 derece elde eden Akkan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü sporcularını yeni organizasyonlara hazırlıyor.



Antrenör Akkan, AA muhabirine, Kilisli eşiyle evlendikten sonra 6 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) bu kente yerleştiğini söyledi.



28 yıldan bu yana dart branşıyla ilgilendiğini belirten Akkan, Kilis'te dart sporu il temsilcisi Mehmet Akdağ ile iletişime geçtiğinde bu branşın burada aktif olmadığını öğrendikten sonra bu sporu yaygınlaştırmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.



Yaklaşık 3,5 yıl önce öğrencilerle kısıtlı imkanlarla bu spora başladıklarını anlatan Akkan, "Gençlerin azmi ve inancıyla bir şeyler başardık ama çalışma alanımız, saatlerimiz kısıtlı. Konteynerin içerisinde dar bir alanda çalışıyoruz. Okul sporlarında da maçlarımız burada oluyor. Çocukların başarısı için daha iyi imkanlar sağlanması lazım. Burada okul müdürü Gönül Çelen hocam ve Halk Eğitim Merkezi bize bu imkanı sağladı. Kendilerine çok teşekkür ederiz." diye konuştu.



"Yetenekle çalışma birleştiği zaman daha iyi sonuçlar elde ediyoruz"



Akkan, yakında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde açılacak dart salonunda çalışmalara devam edeceklerini belirtti.



"Okullarda seçmeler yapıyoruz. Yetenekli çocuklar ortaya çıkıyor. Yetenekle çalışma birleştiği zaman daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. İlk defa bu yıl Türkiye seçmelerine gittik. Birincisi Ankara, ikincisi Antalya, üçüncüsü yine Ankara'da oldu. İlk defa olmasına rağmen şu anda 6 tane madalyamız var. Yıldız ve genç erkekler kategorilerinde 2 Türkiye ikinciliği, 4 de üçüncülük elde ettik. Çocukların azmi ve başarısı kayda değer." ifadelerini kullanan Akkan, bu sporda en az 7 saat antrenmanın gerekli olduğunu ancak bir saat gibi kısıtlı bir çalışmayla bile iyi bir yere geldiklerine inandığını kaydetti.



Daha iyi yerlere geleceklerini dile getiren Akkan, hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu ve uluslararası başarılar elde etmek olduğunu söyledi.



Yıldız ve genç erkeklerde Türkiye üçüncüsü olan 15 yaşındaki Mehmet Hanifi Boybeyi, bundan sonraki hedefinin milli takıma seçilerek uluslararası organizasyonlarda derece elde etmek olduğunu belirtti.



12 yaşındaki Ahmet Enes Demir ise yaklaşık bir yıldır bu sporla ilgilendiğini ifade ederek, "Türkiye Dart Şampiyonası'nda yıldız erkeklerde ikincilik ve üçüncülük elde ettim. Hedeflerime ulaşmak için yoğun bir tempo ile antrenmanlara devam ediyorum." diye konuştu.





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