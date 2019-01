Konsolda ve PC'de en çok kazanan ücretli oyun PUBG

Özellikle geçtiğimiz yıl çığ gibi büyüyen Battle Royale türü PUBG'yi alanında zirveye taşıdı. Rekabetçi Battle Royale oyunları ve modları hızla artsa da, PUBG her zaman zirveye oynadı. Fortnite bu süreçte gelirlerini katladı ve artık zirvede, ancak ücretsiz bir oyun olduğu için bu noktada karşılaştırılamazlar. Yine de büyük rekabete rağmen PUBG'nin kazancı 2017'den bu yana %19 oranında artış gördü.



Ayrıca, 790 milyon dolarla FIFA 18 büyük kazanç elde ederek ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada yılların eskitemediği GTA 5 var ve 628 milyon dolar kazandırarak listeye girmeyi başardı. 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5 kazanç verileriyle en etkileyici oyun olabilir.



Son olarak, geçtiğimiz seneye damga vuran Call of Duty: Black Ops 4 toplamda 612 milyon dolar gelir elde ederek dördüncü olurken, Rockstar'ın Vahşi Batı efsanesi Red Dead Redemption 2, 516 milyon dolarla beşinci sıraya yerleşti. Her iki oyunun da 2018'in sonlarına doğru çıktığı düşünülürse etkileyici rakamlar.

