Konsol ve PC platformlarına mobildeki gibi oyun içi reklamlar geliyor

Oyun içi reklamlardan birçok kullanıcının şikayetçi olduğunu hepimiz biliriz. Fakat geliştiriciler bu yöntemle kazanç sağladıklarından oyun içi reklamlar iyidir veya kötüdür dememiz yanlış olacaktır. Yine de kimsenin oyun oynarken bir anda alakasız bir reklamla karşılaşmayı, bu sebeple de eğlencesinin yarıda kesilmesini istemeyeceği gerçeği ortada.Fakat bu haberimizin konusu olan reklamlar, herhangi bir yere dokunduğunuzda aniden ortaya çıkıp sinir bozanlardan değil. İzleyip izlememenin kullanıcıya bırakıldığı fakat izlendiğinde birtakım oyun içi ödül kazandıran reklamlardan bahsediyoruz. Bilgilere göre yoğun olarak mobil tarafta gördüğümüz bu tür reklamları bilgisayar ve konsol platformlarında da görmeye başlayacağız.Bu reklamların sağlanacağı platformun adı playerWON. Planlanan akıştan bahsetmemiz gerekirse televizyonda reklam vermeye alışık olan firmaların video oyunlarında da reklam gösterebilmeleri, bu sayede genç topluluğa da ulaşabilmeleri hedefleniyor. Söylediğimiz gibi bu reklamlar oyuncunun rızasına bırakılacak.Yani isterseniz 15 ya da 30 saniyelik bir video izleyip oynadığınız oyunda ufak ödüller alabilirsiniz. Bir videoyu izlediğinizde Simulmedia bunu sunucuları üzerinden fark edecek ve ödülün verilebileceği sinyalini gönderecek. Bu sayede oyuncular, oyun içinde para ve kostüm gibi içerikler edinebilecek. Aynı şekilde istemezseniz bu reklamları izlemeyeceksiniz.playerWON platformunun sahibi olan Simulmedia'nın, Electronic Arts ve Tencent'in sahip olduğu Hi-Rez Studios gibi büyük firmalarla anlaşmaları bulunuyor. Oyunlarına reklam gömme şansına erişecek olan geliştiriciler, istatistiklere göre oldukça büyük miktarlarda paralar kazanabilecek.Simulmedia'nın paylaştığı bilgilere göre oyuncular, video izleyerek ödül alabildikleri oyunlarda oyun içi alışveriş yapmaya daha çok meyilli. Bu da yöntemin hem geliştiriciler için hem de reklam sahipleri için oldukça faydalı olduğunu gösteriyor.Platformun hâlâ geliştirildiği ve birçok oyunun geliştiricisiyle görüşme halinde olunduğu belirtildi. Eğer işler planladıkları gibi giderse bu yılın sonuna kadar birçok oyunda bu tür reklamlar göreceğiz. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.WebTekno