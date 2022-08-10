Konrad de la Fuente'de Beşiktaş'a 4 rakip

Spor Toto Süper Lig öncesinde takımı yeni sezonaoyun anlayışıyla hazırlayanTeknik Direktörü, bu planından vazgeçmişti. Ligebaşlayıp oyun sisteminin değişmesiyle sol kanada takviye kararı alan Beşiktaş,gündemine almıştı.Bonservisi Marsilya'da bulunan 21 yaşındaki ABD'li sol kanat için görüşmeler devam ediyor. Bu transferde Siyah- Beyazlı ekip tek değil.vepeşinde olduğu Fuente için Kartal büyük bir yarışta.Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncuyu kiralamak isteyen Siyah-Beyazlılar, kontrata satın alma opsiyonu da koymayı planlıyor. Katalan devi Barcelona'da yetişen Fuente, geçen sezon 3 milyon Euro'ya Marsilya'ya transfer oldu. 23 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.