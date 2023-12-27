Kongo'dan Masuaku ve Bakambu'ya davet

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afrika Uluslar Kupası kadrosunu açıkladı. Kadroda Beşiktaş'tan Arthur Masuaku ve Galatasaray'dan Cedric Bakambu da yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kongo'dan Masuaku ve Bakambu'ya davet
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27 Aralık 2023 17:46
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afrika Uluslar Kupası için aday kadrosunu açıkladı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin açıklanan kadrosunda Beşiktaş'tan Arthur Masuaku ve Galatasaray'dan Cedric Bakambu da yer aldı.

Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka ise kadroya davet edilmedi.

Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak 2024-11 Şubat 2024 tarihleri arasında oynanacak.



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