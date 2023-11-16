Kongo'da Muleka krizi; kadro dışı!

Moritanya maçı kadrosuna alınmama kararını boykot ederek stadyuma gitmeyen Jackson Muleka, Kongo Teknik Direktörü Desabre tarafından kadro dışı bırakıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kongo'da Muleka krizi; kadro dışı!
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16 Kasım 2023 13:01
Beşiktaş'ın Kongolu golcüsü Jackson Muleka, milli takımıyla sorunlar yaşadı.

Demokratik Kongo'nun 2-0 kazandığı Moritanya maçının kadrosuna alınmayan Jackson Muleka, milli takımdan arkadaşı Makabi Lilepo ile birlikte bu kararı boykot etti ve stadyuma gitmedi.

Demokratik Kongo Milli Takım Teknik Direktörü Sebastien Desabre, Lilepo ile birlikte Jackson Muleka'yı kadro dışı bırakma kararı verdi.

Jackson Muleka, daha önce Kongo formasını 15 kez terletip 3 kez fileleri havalandırmıştı. 

 
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