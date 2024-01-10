Kongo'da dikkat çeken görüntü!

Kongo Milli Takımı'nda futbolcular, takımlarının formalarıyla poz verdi.

Haber; Sporx.com
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Kongo'da dikkat çeken görüntü!
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10 Ocak 2024 13:13
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanan Kongo Milli Takımı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kongo'da tüm oyuncular, takımlarının formaları ile poz verdi. Kongo futbolcularının sosyal medyadaki bu fotoğrafı çok sayıda beğeni aldı.

Kongo Milli Takımı'nın kadrosunda Galatasaray forması giyen Cedric Bakambu ve Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku da yer alıyor.

İşte o görüntü:




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