Haber Tarihi: 31 Ağustos 2023 20:44 - Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 20:44

Konferans Ligi TRT Spor Beşiktaş izle, Beşiktaş Dinamo Kiev TRT Spor canlı yayını izle

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Konferans Ligi TRT Spor Beşiktaş izle, Beşiktaş Dinamo Kiev TRT Spor canlı yayını izle
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Beşiktaş Dinamo Kiev canlı yayın linkiUEFA Avrupa Konferans Ligi Playoff  Turu rövanş maçında Beşiktaş ile Dinamo Kiev Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak TRT Spor'a gitmelisiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

BEŞİKTAŞ DİNAMO KİEV MAÇI CANLI, TIKLA






Beşiktaş Dinamo Kiev maçı saat kaçta?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.


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Beşiktaş ilk maçı 3-2 kazandı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak ve Avrupa'nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazanacak.

Eksikler


Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy karşılaşmada görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Amartey'in forma giyemeyeceği mücadelede Masuaku'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş
Mert, Rosier, Necip, Colley, Umut, Amir, Gedson, Salih, Rashica, Rebic, Aboubakar



Dinamo Kiev
Bushchan, Popov, Tymchyk, Syrota, Sydorchuk, Shaparenko, Karavaev, Buyalsky, Dubinchak, Vanat, Voloshyn

Beşiktaş'ın Avrupa'da yenilgisi yok

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.

236. Avrupa maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 236. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 235 müsabakada 89 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 312 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 351 gol gördü.




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