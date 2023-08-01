Konferans Ligi'nin en pahalısı Fenerbahçe

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlar içinde en pahalısı Fenerbahçe oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Konferans Ligi'nin en pahalısı Fenerbahçe
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2023 09:12
Son güncelleme 01 Ağustos 2023 09:14
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlar içinde en pahalısı Fenerbahçe oldu.

179.8 milyon Euro'luk piyasa değeriyle listenin zirvesinde yer alan sarı-lacivertlileri, 137 milyon Euro ile Belçika temsilcisi Club Brugge takip etti.

Bir diğer Türk ekibi Beşiktaş 99.3 milyon Euro'luk değeriyle 3. sırada yer aldı.

Gent (81.2) ve Yunan takımı PAOK (51.5) ise ilk beşteki diğer takımlar olarak sıralandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery