Konferans Ligi'nin en pahalısı Fenerbahçe

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlar içinde en pahalısı Fenerbahçe oldu.
179.8 milyon Euro'luk piyasa değeriyle listenin zirvesinde yer alan sarı-lacivertlileri, 137 milyon Euro ile Belçika temsilcisi Club Brugge takip etti.
Bir diğer Türk ekibi Beşiktaş 99.3 milyon Euro'luk değeriyle 3. sırada yer aldı.
Gent (81.2) ve Yunan takımı PAOK (51.5) ise ilk beşteki diğer takımlar olarak sıralandı.
179.8 milyon Euro'luk piyasa değeriyle listenin zirvesinde yer alan sarı-lacivertlileri, 137 milyon Euro ile Belçika temsilcisi Club Brugge takip etti.
Bir diğer Türk ekibi Beşiktaş 99.3 milyon Euro'luk değeriyle 3. sırada yer aldı.
Gent (81.2) ve Yunan takımı PAOK (51.5) ise ilk beşteki diğer takımlar olarak sıralandı.