Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rövanş karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ağustos 2023 14:39
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rövanş karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Fenerbahçe, 31 Ağustos Perşembe günü 5-1 kazandığı maçın rövanşında saat 20.00'de Twente'nin konuğu olacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca düdük çalacak. Maresca'nın yardımcılıklarını ise Davide Imperiale ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.

Beşiktaş'ın aynı gün Dinamo Kiev'i konuk edeceği mücadeleyi ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. Beşiktaş Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede Pinheiro'nun yardımcılıklarını ise Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

Adana Demirspor ise 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Genk'i konuk edecek. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını ise Inigo Prieto ve Antonio Martinez Moreno üstlenecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery