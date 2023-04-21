Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belli oldu.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş etabı dört maçla sona erdi.



İtalyan takımı Fiorentina, ilk maçtaki 4-1'lik galibiyet sonrası rövanş karşılaşmasında konuk ettiği Polonya'nın Lech Poznan takımına 3-2 yenilmesine rağmen yarı finale kaldı.



Hollanda takımı AZ Alkmaar, ilk maçtaki 2-0 mağlubiyet sonrası konuk ettiği Anderlecht'i 2-0 yenerek maçı uzatmaya götürdü. Uzatmalarda başka gol olmayınca maçı penaltılarla (4-1) kazanan Hollanda temsilcisi, yarı finale adını yazdırdı.



İngiliz ekibi West Ham United, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Belçika temsilcisi Gent'i konuk etti. İngiliz ekibi, maçı 4-1 kazarak yarı finale çıktı.



Fransa temsilcisi Nice, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı İsviçre takımı Basel'i konuk etti. Maçın normal süresi 1-1 sona erdikten sonra uzatmaya giden maçı 2-1 kazanan Basel yarı finale kaldı.



Bu sonuçların ardından Fiorentina, yarı finalde Basel ile kozlarını paylaşacak.



Diğer yarı final eşleşmesinde ise AZ Alkmaar ile West Ham United karşılaşacak.



İŞTE MAÇLARIN ÖZETLERİ



NICE 1-2 BASEL







FIORENTINA 2-3 LECH POZNAN











AZ ALKMAAR 2-0 ANDERLECHT







WEST HAM 4-1 GENT







