Konferans Ligi'nde Türk hakemden konuşulan karar

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ballkani ile Dinamo Zagreb arasında oynanan mücadelede Türk yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel'in kaldırdığı ofsayt bayrağı gündem oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konferans Ligi'nde Türk hakemden konuşulan karar
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06 Ekim 2023 10:59
Son güncelleme 06 Ekim 2023 11:16
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ballkani ile Dinamo Zagreb arasında oynanan mücadeleyi Türk hakem Atilla Karaoğlan yönetirken yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yaptı. VAR'da ise Hakan Ceylan görev alırken, AVAR olarak Koray Gençerler görev
yaptı.

KONUŞULAN OFSAYT KARARI

Karşılaşmanın 44. dakikasında Ballkani'nin Almir Kryeziu ile bulduğu gol, yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel'in kaldırdığı ofsayt bayrağı sebebiyle gerekçesiyle geçerli sayılmazken, VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerli sayıldı.

Pozisyonun tekrarı ekranlara yansıdığında Ballkani forması giyen oyuncunun (turuncu-siyahlı oyuncu) açık bir şekilde ofsaytta olmadığı görülürken, yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel'in ofsayt bayrağını kaldırması gündem oldu.



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