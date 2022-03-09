Konferans Ligi'nde son 16 heyecanı

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, 10 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konferans Ligi'nde son 16 heyecanı
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09 Mart 2022 10:05
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu ilk maçları, 10 Mart Perşembe günü oynanacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağı, 10 Mart Perşembe günü oynanacak 8 maçla tamamlanacak.

Son 16 turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

20.45 PAOK (Yunanistan) - Gent (Belçika)

20.45 Vitesse (Hollanda) - Roma (İtalya)

20.45 Slavia Prag (Çekya) - LASK (Avusturya)

20.45 Partizan (Sırbistan) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Basel (İsviçre)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Rennes (Fransa)

23.00 PSV (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - AZ Alkmaar (Hollanda)

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