UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu ilk maçları, 10 Mart Perşembe günü oynanacak.
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağı, 10 Mart Perşembe günü oynanacak 8 maçla tamamlanacak.
Son 16 turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:
20.45 PAOK (Yunanistan) - Gent (Belçika)
20.45 Vitesse (Hollanda) - Roma (İtalya)
20.45 Slavia Prag (Çekya) - LASK (Avusturya)
20.45 Partizan (Sırbistan) - Feyenoord (Hollanda)
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Basel (İsviçre)
23.00 Leicester City (İngiltere) - Rennes (Fransa)
23.00 PSV (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - AZ Alkmaar (Hollanda)
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağı, 10 Mart Perşembe günü oynanacak 8 maçla tamamlanacak.
Son 16 turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:
20.45 PAOK (Yunanistan) - Gent (Belçika)
20.45 Vitesse (Hollanda) - Roma (İtalya)
20.45 Slavia Prag (Çekya) - LASK (Avusturya)
20.45 Partizan (Sırbistan) - Feyenoord (Hollanda)
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Basel (İsviçre)
23.00 Leicester City (İngiltere) - Rennes (Fransa)
23.00 PSV (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - AZ Alkmaar (Hollanda)