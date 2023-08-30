Konferans Ligi'nde play-off rövanş heyecanı başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlıyor. Karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor gruplara kalmak için sahaya çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konferans Ligi'nde play-off rövanş heyecanı başlıyor
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30 Ağustos 2023 13:09
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu, 22 maçla sona erecek.

Beşiktaş, saat 21.00'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Aynı saatte başlayacak mücadelede Yukatel Adana Demirspor, Belçika'nın Genk takımını ağırlayacak.

Fenerbahçe ise TSİ 20.00'de Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşılaşacak.

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i 3-2, Fenerbahçe'nin Twente'yi 5-1 mağlup ettiği play-off turu ilk maçlarında Yukatel Adana Demirspor ise Genk'e 2-1 yenilmişti.

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