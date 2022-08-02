Konferans Ligi'nde kuralar çekiliyor

Başakşehir ve Konyaspor'un da rakiplerinin belirleneceği UEFA Konferans Ligi'nde play-off kurası bugün çekilecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konferans Ligi'nde kuralar çekiliyor
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02 Ağustos 2022 12:52
Konyaspor ve Başakşehir'in de rakiplerinin belli olacağı UEFA Konfetans Ligi play-off eşleşmeleri, bugün saat 15:00'da İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura töreniyle belli olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alan Türk takımlarından Medipol Başakşehir'in İzlanda'nın Breidablik, Arabam.com Konyaspor'un ise Lihtenştayn'ın Vaduz takımını 3. eleme turunda elemesi halinde üst turdaki rakibi belirlenecek.

Medipol Başakşehir ile Arabam.com Konyaspor, 3. eleme turu ilk maçlarına 4 Ağustos Perşembe günü deplasmanda çıkacak.

Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - Djurgårdens
FC Twente - FK Cukaricki
PFC CSKA-Sofia - Saint Patrick's Athletic
Lillestrom SK - Royal Antwerp

Konyaspor'un muhtemel rakipleri

Neftçi PFK - SK Rapid Wien
FC DAC 1904 Dunajska Streda - Fotbal Club FCSB
Maccabi Tel-Aviv - Aris Thessaloniki
Villarreal CF

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