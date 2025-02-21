Konferans Ligi'nde kuralar çekiliyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ve sonrası için kura çekimi gerçekleştirilecek.
TSİ 16.00'da çekilecek kuralar sonrasında finale kadar olan turnuva ağacı da ortaya çıkacak.
İşte kura çekiminde ihtimaller
Real Betis - Chelsea / V.Guimaraes
Jagiellonia Bialystok - L.Varşova / Cercle Brugge
Celje - Djurgardens / Lugano
Panathinaikos - Fiorentina / Rapid Wien
Borac Banja Luka - Fiorentina / Rapid Wien
Pafos - Djurgardens / Lugano
Molde - L.Varşova / Cercle Brugge
Kopenhag - Chelsea / V.Guimaraes
TSİ 16.00'da çekilecek kuralar sonrasında finale kadar olan turnuva ağacı da ortaya çıkacak.
İşte kura çekiminde ihtimaller
Real Betis - Chelsea / V.Guimaraes
Jagiellonia Bialystok - L.Varşova / Cercle Brugge
Celje - Djurgardens / Lugano
Panathinaikos - Fiorentina / Rapid Wien
Borac Banja Luka - Fiorentina / Rapid Wien
Pafos - Djurgardens / Lugano
Molde - L.Varşova / Cercle Brugge
Kopenhag - Chelsea / V.Guimaraes
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