Konferans Ligi'nde kuralar çekiliyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale kadar olan turnuva ağacı, çekilecek kuralar sonrası belli olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konferans Ligi'nde kuralar çekiliyor
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21 Şubat 2025 02:16
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ve sonrası için kura çekimi gerçekleştirilecek.

TSİ 16.00'da çekilecek kuralar sonrasında finale kadar olan turnuva ağacı da ortaya çıkacak.

İşte kura çekiminde ihtimaller

Real Betis - Chelsea / V.Guimaraes

Jagiellonia Bialystok - L.Varşova / Cercle Brugge

Celje - Djurgardens / Lugano

Panathinaikos - Fiorentina / Rapid Wien

Borac Banja Luka - Fiorentina / Rapid Wien

Pafos - Djurgardens / Lugano

Molde - L.Varşova / Cercle Brugge

Kopenhag - Chelsea / V.Guimaraes


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