Konferans Ligi'nde kura heyecanı

UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor.



İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi saat 14:00'te başlayacak ve Exxen'ten canlı yayınlanacak.



Temsicimiz Trabzonspor'un yer aldığı Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takımla Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren 8 takım, play-off turunda kura çekimi ile eşleşecek. Bu turun galipleri ise aralarında Başakşehir ve Sivasspor'un da olduğu Konferans Ligi grup birincileriyle eşleşerek çeyrek finale yükselebilme mücadelesi verecek.



*Çeyrek finale kadar aynı ülkenin takımları aralarında eşleşemeycek.



Konferans Ligi İkincileri



Fiorentina

Lech Poznan

Dnipro-1

CFR Cluj

Anderlecht

Partizan

Gent

Basel



Avrupa Ligi Üçüncüleri



Bodo/Glimt

Ludogorets

Sheriff

Qarabağ

AEK Larnaca

Braga

Lazio

Trabzonspor



Son 16 turuna direkt yükselen 8 takım:



Başakşehir

Sivasspor

AZ Alkmaar

Djurgarden

Nice

Slovan Bratislava

Villarreal

West Ham



UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar 16 Şubat, ikinci maçlar ise 23 Şubat'ta oynanacak.





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