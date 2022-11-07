Konferans Ligi'nde kura heyecanı

UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi gerçekleştiriliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Konferans Ligi'nde kura heyecanı
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07 Kasım 2022 08:33
UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi saat 14:00'te başlayacak ve Exxen'ten canlı yayınlanacak.

Temsicimiz Trabzonspor'un yer aldığı Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takımla Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren 8 takım, play-off turunda kura çekimi ile eşleşecek. Bu turun galipleri ise aralarında Başakşehir ve Sivasspor'un da olduğu Konferans Ligi grup birincileriyle eşleşerek çeyrek finale yükselebilme mücadelesi verecek.

*Çeyrek finale kadar aynı ülkenin takımları aralarında eşleşemeycek.

Konferans Ligi İkincileri

Fiorentina
Lech Poznan
Dnipro-1
CFR Cluj
Anderlecht
Partizan
Gent
Basel

Avrupa Ligi Üçüncüleri

Bodo/Glimt
Ludogorets
Sheriff
Qarabağ
AEK Larnaca
Braga
Lazio
Trabzonspor

Son 16 turuna direkt yükselen 8 takım:

Başakşehir
Sivasspor
AZ Alkmaar
Djurgarden
Nice
Slovan Bratislava
Villarreal
West Ham

UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar 16 Şubat, ikinci maçlar ise 23 Şubat'ta oynanacak.

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