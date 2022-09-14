Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları 15 Eylül Perşembe günü yapılacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, sahasında İtalya'nın Fiorentina takımını ağırlayacak.



G Grubu'ndaki Demir Grup Sivasspor ise Romanya'nın CFR Cluj takımına konuk olacak.



İkinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:



19.45 CFR Cluj (Romanya)-Demir Grup Sivasspor



19.45 Slavia Prag (Çekya)-Ballkani (Kosova)



19.45 Djurgarden (İsveç)-Molde (Norveç)



19.45 Gent (Belçika)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)



19.45 Zalgiris (Litvanya)-Basel (İsviçre)



19.45 Pyunik (Ermenistan)-Slovan Bratislava (Slovakya)



19.45 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dnipro (Ukrayna)



19.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Vaduz (Lihtenştayn)



22.00 Medipol Başakşehir-Fiorentina (İtalya)



22.00 RFS (Letonya)-Hearts (İskoçya)



22.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Villarreal (İspanya)



22.00 Lech Poznan (Polonya)-Austria Wien (Avusturya)



22.00 FCSB (Romanya)-Anderlecht (Belçika)



22.00 Silkeborg (Danimarka)-West Ham United (İngiltere)



22.00 Partizan (Sırbistan)-Nice (Fransa)



22.00 Köln (Almanya)-Slovacko (Çekya)





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