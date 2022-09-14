Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı 15 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak.

Haber; AA
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Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı
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14 Eylül 2022 15:37
Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları 15 Eylül Perşembe günü yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, sahasında İtalya'nın Fiorentina takımını ağırlayacak.

G Grubu'ndaki Demir Grup Sivasspor ise Romanya'nın CFR Cluj takımına konuk olacak.

İkinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.45 CFR Cluj (Romanya)-Demir Grup Sivasspor

19.45 Slavia Prag (Çekya)-Ballkani (Kosova)

19.45 Djurgarden (İsveç)-Molde (Norveç)

19.45 Gent (Belçika)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)

19.45 Zalgiris (Litvanya)-Basel (İsviçre)

19.45 Pyunik (Ermenistan)-Slovan Bratislava (Slovakya)

19.45 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dnipro (Ukrayna)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Vaduz (Lihtenştayn)

22.00 Medipol Başakşehir-Fiorentina (İtalya)

22.00 RFS (Letonya)-Hearts (İskoçya)

22.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Villarreal (İspanya)

22.00 Lech Poznan (Polonya)-Austria Wien (Avusturya)

22.00 FCSB (Romanya)-Anderlecht (Belçika)

22.00 Silkeborg (Danimarka)-West Ham United (İngiltere)

22.00 Partizan (Sırbistan)-Nice (Fransa)

22.00 Köln (Almanya)-Slovacko (Çekya)

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