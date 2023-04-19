Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları 20 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş etabı, dört maçla sona erecek.
İki maçın berabere sonuçlandığı ilk ayak sonunda, Fiorentina 3, Anderlecht 2 gollük skor avantajıyla rövanşa çıkacak.
Çeyrek final rövanş ayağının (TSİ) programı ve ilk maçların skorları şöyle:
19.45 Fiorentina (İtalya)-Lech Poznan (Polonya): (4-1)
19.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Anderlecht (Belçika): (0-2)
22.00 West Ham United (İngiltere)-Gent (Belçika): (1-1)
22.00 Nice (Fransa)-Basel (İsviçre): (2-2)
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş etabı, dört maçla sona erecek.
İki maçın berabere sonuçlandığı ilk ayak sonunda, Fiorentina 3, Anderlecht 2 gollük skor avantajıyla rövanşa çıkacak.
Çeyrek final rövanş ayağının (TSİ) programı ve ilk maçların skorları şöyle:
19.45 Fiorentina (İtalya)-Lech Poznan (Polonya): (4-1)
19.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Anderlecht (Belçika): (0-2)
22.00 West Ham United (İngiltere)-Gent (Belçika): (1-1)
22.00 Nice (Fransa)-Basel (İsviçre): (2-2)
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