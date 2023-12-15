Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusu Fenerbahçe'den!

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 'Haftanın Oyuncusu'na aday gösterildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusu Fenerbahçe'den!
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15 Aralık 2023 11:39
Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek Konferans Ligi'nde grubunu 1. sırada tamamladı.

Yıldız futbolcuların performansları dikkat çekerken UEFA'dan flaş bir açıklama geldi.

Sarı lacivertli takımın yıldız golcüsü Edin Dzeko, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 'Haftanın Oyuncusu' adayları arasında yer aldı.

Dzeko ile birlikte, Maccabi Tel Aviv forması giyen Zahavi, Legia Varşova'da oynayan ve bir dönem Galatasaray forması da giyen Josue, Genk'te başarılı oyuncusu Heynen de 'Haftanın oyuncusu' ödülüne aday gösterildi.


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