Konferans Ligi'nde haftanın golü Aboubakar'dan

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü ödülü sahibini buldu.
Konferans Ligi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, haftanın golü ödülünün Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın Lugano'ya attığı kafa golüne verildiği açıklandı.
Haftanın golü adaylarında Fenerbahçeli Joshua King'in Spartak Trnava'ya attığı ilk gol de bulunuyordu.
Konferans Ligi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, haftanın golü ödülünün Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın Lugano'ya attığı kafa golüne verildiği açıklandı.
Haftanın golü adaylarında Fenerbahçeli Joshua King'in Spartak Trnava'ya attığı ilk gol de bulunuyordu.
Vincent Aboubakar'ın Lugano'ya attığı gol Konferans Ligi'nde haftanın golü seçildi.pic.twitter.com/85QHewWjgv
— Sporxtv (@sporxtv) October 6, 2023