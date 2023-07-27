Konferans Ligi'nde gün, 6 maçla tamamlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu ilk maçlarının ilk günü 6 maç ile tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Konferans Ligi'nde gün, 6 maçla tamamlandı
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27 Temmuz 2023 01:04
Son güncelleme 27 Temmuz 2023 01:05
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı, 6 maçla devam etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turunda mücadele eden Türk temsilcisi Fenerbahçe, konuk ettiği Moldova'nın Zimbru takımını 11. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 14. dakikada Ryan Kent, 61. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada Sebastian Szymanski ve 88. dakikada Joshua King'in golleriyle 5-0 yenerek rövanş öncesi tur için büyük avantaj yakaladı.

Bu turun rövanş maçları, 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

2. eleme turunun ikinci gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Struga (Kuzey Makedonya) - Buducnost Podgorica (Karadağ): 1-0

FK RFS (Letonya) - Sabah (Azerbaycan): 0-2

Midtjylland (Danimarka) - Progres (Lüksemburg): 2-0

CSKA 1948 (Bulgaristan) - FCSB (Romanya): 0-1

Neman (Belarus) - Balzan (Malta): 2-0

Fenerbahçe - Zimbru (Moldova): 5-0

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