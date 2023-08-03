Konferans Ligi'nde gün, 2 maçla tamamlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşlarında 2 maç yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konferans Ligi'nde gün, 2 maçla tamamlandı
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03 Ağustos 2023 00:57
Son güncelleme 03 Ağustos 2023 01:23
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında ağırladığı Belarus temsilcisi Torpedo Zhodino ile 1-1 berabere kalarak tur atladı.

Malta'nın Gzira takımı ise 2-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında konuk olduğu Lüksemburg ekibi Diddeleng'e 2-1 yenilmesine rağmen 3. eleme turuna yükseldi.

Ligde 2. eleme turu karşılaşmaları perşembe günü sona erecek.

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