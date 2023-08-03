Konferans Ligi'nde gün, 2 maçla tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında ağırladığı Belarus temsilcisi Torpedo Zhodino ile 1-1 berabere kalarak tur atladı.



Malta'nın Gzira takımı ise 2-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında konuk olduğu Lüksemburg ekibi Diddeleng'e 2-1 yenilmesine rağmen 3. eleme turuna yükseldi.



Ligde 2. eleme turu karşılaşmaları perşembe günü sona erecek.



