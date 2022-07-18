Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turundaki eşleşmeler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
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18 Temmuz 2022 17:24
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninin ardından eşleşmeler belli oldu.

Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos'ta, rövanşları 11 Ağustos'ta yapılacak.

Eşleşmeler şöyle:

Vikingur Reykjavik (İzlanda)/TNS (Galler) - Lech Poznan (Polonya)/Dinamo Batumi (Gürcistan)

RFS (Letonya) - Hibernians (Malta)/Levadia (Estonya)

La Fiorita (San Marino)/Ballkani (Kosova) - Sutjeska (Karadağ)/Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

Tirana (Arnavutluk)/Zrinjski (Bosna Hersek) - Tobol (Kazakistan)/Lincoln (Cebelitarık)

Shakhtyor Soligorsk (Belarus) - CFR Cluj (Romanya)/Inter Escaldes (Andorra)

AIK (İsveç)/Vorskla (Ukrayna) - Valmiera (Letonya)/Şkendiya (Kuzey Makedonya)

Sparta Prag (Çekya)/Viking (Norveç) - Motherwell (İskoçya)/Sligo (İrlanda Cumhuriyeti)

Breidablik (İzlanda)/Buducnost Podgorica (Karadağ) - Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya (İsrail)

Spartak Trnava (Slovakya)/Newtown (Galler) - Rakow (Polonya)/Astana (Kazakistan)

KuPS (Finlandiya)/Milsami (Moldova) - Liepaja (Letonya)/Young Boys (İsviçre)

Ararat (Ermenistan)/Paide (Estonya) - Anderlecht (Belçika)

Süduva (Litvanya)/Viborg (Danimarka) - B36 Torshavn (Faroe Adaları)/Tre Fiori (San Marino)

Hajduk Split (Hırvtistan) - Vitoria (Portekiz)/Puskas Akademia (Macaristan)

Pogon (Polonya)/Brondby (Danimarka) - Basel (İsviçre)/Crusaders (Kuzey İrlanda)

Seinajoki (Finlandiya)/Lillestrom (Norveç) - Royal Antwerp (Belçika)/Drita (Kosova)

CSKA Sofya (Bulgaristan)/Makedonija (Kuzey Makedonya) - St. Patrick's Athletic (İrlanda Cumhuriyeti)/Mura (Slovenya)

Dundee United (İskoçya) - Tuzla City (Bosna Hersek)/AZ Alkmaar (Hollanda)

Botev (Bulgaristan)/APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kyzylzhar (Kazakistan)/Osijek (Hırvatistan)

Vikingur (İzlanda)/Dunajska Streda (Slovakya) - Saburtalo (Gürcistan)/FCSB (Romanya)

Ruzomberok (Slovakya)/Riga (Letonya) - Gil Vicente (Portekiz)

Wolfsberger (Avusturya) - Gzira (Malta)/Radnicki (Sırbistan)

Zire (Azerbaycan)/Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Gomel (Belarus)/Aris (Yunanistan)

Molde (Norveç)/Elfsborg (İsveç) - Kairat (Kazakistan)/Kisvarda (Macaristan)

Aris (Kıbrıs Rum Kesimi)/Neftçi (Azerbaycan) - Rapid Wien (Avusturya)/Lechia Gdansk (Polonya)

Lugano (İsviçre) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)/Dinamo Minsk (Belarus)

Levski Sofya (Bulgaristan)/PAOK (Yunanistan) - Velez Mostar (Bosna Hersek)/Hamrun (Malta)

Twente (Hollanda) - Racing Union (Lüksemburg)/Cukaricki (Sırbistan)

Zorya Luhansk (Ukrayna) - Vllaznia (Arnavutluk)/Universitatea Craiova (Romanya)

Koper (Slovenya)/Vaduz (Lihtenştayn) - BATE Borisov (Belarus)/Konyaspor

Sepsi (Romanya)/Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Rijeka (Hırvatistan)/Djurgardens (İsveç)

Fehervar (Macaristan)/Gabala (Azerbaycan) - Petrocub (Moldova)/Laçi (Arnavutluk)

St. Joseph's (Cebelitarık)/Slavia Prag (Çekya) - Panathinaikos (Yunanistan).

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