Konferans Ligi'nde 5. hafta toplu sonuçlar!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 5. hafta, TSİ 22.00'de oynanan 9 maçla tamamlandı.



G Grubu'nda mücadele eden Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Romanya temsilcisi CFR Cluj'u 22. ve 73. dakikalarda Mustapha Yatabare ve 64. dakikada Max Gradel'in ağları sarsmasıyla 3-0 yendi.



Bu sonuçla 10 puanla lider konumda bulunan Demir Grup Sivasspor, gruptan çıkmayı garantiledi. Türk temsilcisi, son haftada konuk olacağı Slavia Prag karşılaşmasından yenilgiyle ayrılmaması halinde grubunu lider olarak tamamlayacak ve doğrudan son 16 turuna yükselecek.



TSİ 22.00'de oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:



Hearts (İskoçya)-RFS (Letonya): 2-1



West Ham United (İngiltere)-Silkeborg (Danimarka): 1-0



Dnipro (Ukrayna)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0



Molde (Norveç)-Djurgarden (İsveç): 2-3



Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Gent (Belçika): 1-1



Ballkani (Kosova)-Slavia Prag (Çekya): 0-1



Demir Grup Sivasspor-CFR Cluj (Romanya): 3-0



Basel (İsviçre)-Zalgiris (Litvanya): 2-2



Slovan Bratislava (Slovakya)-Pyunik (Ermenistan): 2-1





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